Tenerife açıklarında demirleyen "MV Hondius" gemisindeki hantavirüs alarmı sebebiyle uluslararası bir operasyon başlatıldı. İspanyol yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını önlemek için neredeyse zamanla yarışıyor. Şu ana kadar gemide 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 aktif vakanın bulunduğu biliniyor.

Tenerife’de olağanüstü hareketlilik

Bugün Tenerife’deki Granadilla de Abona limanına gelmesi beklenen yolcu gemisi için İspanya hükümeti harekete geçti.

İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve DSÖ Genel Direktörü bizzat adaya giderek güvenli tahliye çalışmalarını yerinde yönetme kararı aldı. Geminin limana yanaşmasına izin verilmeyecek, transferler deniz açıklarında yapılacak.

Önemler alındı

Halk sağlığını korumak için geminin çevresinde bir deniz mili genişliğinde bir yasak bölge yapıldı. Yolcular, gemiden karaya özel teknelerle transfer edilecek ve limana gelir gelmez askeri personelin gözetiminde otobüslerle doğrudan havalimanına gönderilecek.

Tahliye operasyonunda dikkat çeken diğer detaylar ise şu şekilde;

Sıkı koruma: Sahadaki ekiplerin hepsi yüksek korumalı maskeler kullanacak, bagajlar özel torbalarda mühürlenecek.

Hızlı transfer: Her bir grubun limandan havalimanına ulaştırılması yalnızca 10 dakika sürecek şekilde planlandı.

Gemi içi kontrol: Tahliye başlamadan hemen önce gemideki herkes detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.

Sağlık Bakanlığı: "3 vatandaşımız Türkiye’ye etiriliyor"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, süreci en başından itibaren bizzat takip ettiklerini ifade dile getirerek gemideki Türk vatandaşlarıyla ilgili,

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir." ifadelerini kullandı.