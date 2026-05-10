Türkiye'de vizesiz seyahat imkanı sunan hususi damgalı pasaportların kimlere verileceği konusu kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Meclis kulislerinden yüz binlerce eğitimciyi yakından ilgilendiren dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

EN AZ 10 YIL GÖREV YAPMAK ŞART

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere kamuoyunda bilinen adıyla "yeşil pasaport" hakkı tanınmasını öngörüyor.

Düzenlemenin detaylarına göre, meslekte en az 10 yıl süreyle görev yapmış özel okul öğretmenleri bu haktan yararlanabilecek.

Ancak devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile terör suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan isimler bu uygulamanın dışında tutulacak.

Söz konusu kanun teklifinin, görüşülmek üzere hızla Meclis Komisyonu'na sevk edildiği öğrenildi.

"AYNI İŞİ YAPIYORLAR"

Meclis'e sunulan teklifin gerekçesinde, kamu ile özel sektörde çalışan öğretmenler arasındaki özlük hakkı farklılıklarına işaret edildi.

Eğitimcilerin aynı müfredatı uygulayıp aynı nesilleri yetiştirdiğini vurgulayan Akalın, gerekçe metninde şu ifadeleri kullandı:

“ Eğitim hizmeti, Anayasa ile güvence altına alınmış temel kamu hizmetlerinden biridir. Bu hizmetin yürütülmesinde görev alan öğretmenler, ister kamu ister özel sektörde istihdam edilsin, aynı müfredatı uygulamakta, aynı pedagojik sorumlulukları taşımakta ve aynı nesilleri yetiştirmektedir.Mevcut uygulamada yalnızca kamu görevlisi statüsünde bulunan öğretmenlere hususi damgalı pasaport hakkı tanınmakta; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır. Oysa özel okul öğretmenleri de Millî Eğitim Bakanlığı denetimi altında görev yapmakta, kamu hizmeti niteliği taşıyan eğitim faaliyetini yerine getirmektedir.Bu durum, aynı işi yapan öğretmenler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik yaratmakta ve çalışma barışını zedelemektedir. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırma, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve uluslararası hareketliliği teşvik etme açısından da özel okul öğretmenlerinin bu haktan yararlanması önem arz etmektedir.”

Akalın, hazırlanan bu kanun teklifiyle eşitlik ilkesi ile kamu güvenliği arasında dengeli bir adım atılmasının amaçlandığını kaydetti.

İŞTE YEŞİL PASAPORT ALABİLEN MESLEK GRUPLARI

Mevcut kanunlara göre Türkiye'de yeşil pasaport alma hakkına sahip olan meslek grupları ve memuriyet dereceleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve bu derecelerden emekli olanlar.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar.

Görev süreleri boyunca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile derece kadroyla emekli eski başkanlar.

Belirli şartları sağlayan devlet sporcusu statüsündeki isimler.

Özelleştirilmeden önce bu hakka sahip kurumlarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Telekom vb.) çalışan yetkililer.

Belirli bir ihracat hacmini aşan şirket sahipleri, ortakları ve çalışanları.

Baroya en az 15 yıl kayıtlı olarak görev yapan avukatlar.