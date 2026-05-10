Buca İzmir'in güneydoğu kesiminde yer alıyor; il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Nif Dağı'nın güney eteklerine yerleşmiş bir merkez ilçe konumunda. Denizden 3 kilometre içeride olan Buca, 178 kilometrekarelik yüzölçümüyle geniş bir alana yayılıyor.

Buca İzmir'in neresinde, hangi ilçelerle komşu?

Buca, İzmir'in coğrafi olarak iç kısımda yer alan merkez ilçelerinden. Kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes, batısında ise Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri bulunuyor. Bu konum onu hem körfez hattındaki Konak'a hem de iç bölgedeki tarım ve sanayi alanlarına bağlayan bir kavşak noktasına dönüştürüyor.

Rakım açısından da kayda değer bir yapısı var. Deniz seviyesinden yaklaşık 77 metre yükseklikte yer alıyor. Tüm yerleşim birimleri ovada kurulu, dağlık arazide köy bulunmuyor.

Buca İzmir'in neresinde, kaç mahallesi var?

İlçenin idari yapısı oldukça geniş. 39 mahalle muhtarlığı ve 4 köy muhtarlığıyla yönetiliyor. Köyleri Kırıklar, Karacaağaç, Kaynaklar ve Belenbaşı olarak sıralanıyor. 4 Temmuz 1987'de yürürlüğe giren 3392 sayılı yasayla resmi olarak ilçe statüsüne kavuştu.

Buca'nın 2025 nüfusu 523 bin 193 kişi. Bu rakamla İzmir'in en kalabalık ilçesi konumunu koruyor. Erkek nüfus 259 bin 126, kadın nüfus 264 bin 67 olarak kayıtlara geçti.

Buca İzmir'in neresinde ve neyiyle tanınıyor?

İlçenin en bilinen simgelerinden biri Tıngırtepe'deki Mevlana Heykeli. Dünyanın üçüncü büyük heykeli olarak biliniyor. Türkiye'nin en büyük Atatürk maskına da Buca ev sahipliği yapıyor. 140 bin metrekarelik Buca Gölet, piknik alanları ve sosyal tesisleriyle hem ilçe sakinleri hem ziyaretçiler için önemli bir rekreasyon noktası.

Eğitim açısından da güçlü bir profili var. Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Buca Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ilçede yer alıyor. Bu kampüslerin varlığı genç nüfus oranını ve kira piyasasını doğrudan etkiliyor.

Buca İzmir'in neresinde, ulaşım kolaylığı nasıl?

Konum avantajı ulaşım açısından da hissediliyor. İzmir Metrosu Üçyol-Buca hattıyla ilçe, şehir merkeziyle doğrudan bağlanıyor. Konak ve Bornova güzergahları otomobille 15-20 dakika mesafede.

İlçe, 1950'li yıllarda başlayan iç göçle birlikte hızla büyüdü. 1990 yılındaki nüfus 203 bindi; bugün bu rakamın iki katından fazlasına ulaştı. Evka 1, İzkent ve Ege-Koop gibi konut projelerinin yanı sıra Forbes Caddesi, Roman Mahallesi ve tarihi Dutlu Sokak da ilçenin kültürel hafızasını oluşturuyor.