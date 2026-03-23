Almanya Başbakanı Friedrich Merz, CDU’nun Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçimlerinden birinci çıkmasının ardından yaptığı açıklamalarda Orta Doğu’daki İran merkezli gerilime dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinen Merz, askeri adımların ertelenmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Trump ile kritik görüşme: “Endişelerimi ilettim”

Başbakan Merz, hafta sonu ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede İran’a yönelik olası saldırı planlarının gündeme geldiğini belirtti. Merz, özellikle İran’daki enerji altyapısına yönelik saldırı ihtimalinin bölgedeki tansiyonu daha da artırabileceği yönündeki kaygılarını açık şekilde dile getirdi.

Merz, Trump’ın söz konusu saldırıları erteleme kararı aldığını aktararak, bu adımın diplomasi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

“Doğrudan temas kapısı açıldı”

Alman lider, ABD’nin askeri planları ertelemesiyle birlikte İran yönetimiyle doğrudan temas kurulmasının önünün açıldığını vurguladı. Bu gelişmenin, krizin çözümü adına önemli bir diplomatik zemin oluşturabileceğini belirten Merz, sürecin dikkatle takip edildiğini söyledi.

Almanya’dan arabuluculuk mesajı

Merz, Almanya’nın bölgede aktif bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, “Tüm taraflarla temas halindeyiz” mesajı verdi. Almanya’nın, ABD ile koordineli şekilde hareket edebileceğini dile getiren Merz, önceliklerinin çatışmaların durdurulması olduğunu ifade etti.

Ancak Merz, şu aşamada somut bir ortak adım planından söz etmenin mümkün olmadığını da ekledi.

Ateşkes için İsrail detayı

Almanya Başbakanı, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının mevcut şartlarda oldukça zor olduğunu vurguladı. Özellikle İsrail’in onayı olmadan kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Merz, buna rağmen diplomatik çabaların sürdüğünü ve barışçıl çözüm için tüm imkanların zorlandığını ifade etti.

Trump: “Saldırılar 5 gün ertelendi”

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar vermişti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açmaması durumunda enerji altyapısının hedef alınabileceğini dile getiren Trump, son açıklamasında ise farklı bir adım attı.

Trump, ABD ile İran arasında son günlerde yürütülen görüşmelerin “olumlu ve yapıcı” geçtiğini belirterek, bu süreç devam ederken İran’daki elektrik santralleri ve enerji tesislerine yönelik planlanan tüm askeri operasyonların 5 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Diplomasi süreci kritik eşikte

Uzmanlara göre, ABD’nin askeri operasyonları ertelemesi ve doğrudan temas ihtimalinin güçlenmesi, bölgedeki gerilimin düşürülmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ancak sahadaki dengeler, özellikle İsrail’in pozisyonu ve İran’ın atacağı adımlar, sürecin seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

Gözler yeni görüşmelerde

Önümüzdeki günlerde ABD ile İran arasında yapılacak görüşmelerin sonucu, hem bölgesel güvenlik hem de küresel enerji dengeleri açısından kritik önem taşıyor.