ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’a yönelik askeri operasyonlar ve devam eden diplomatik sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, çatışmaların sona erme ihtimaline işaret ederek, sürecin bitmeye yakın olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ancak henüz tamamen sona ermiş bir durum olmadığını vurgulayan Trump, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Trump: “İran’la görüşmeler sürüyor, riskler devam ediyor”

ABD’nin bölgedeki askeri adımlarını savunan Trump, geri çekilmeleri halinde İran’ın kısa sürede yeniden güç kazanabileceğini öne sürdü. İran’ın anlaşma yapmaya istekli göründüğünü belirten Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki dönemde netleşeceğini kaydetti. Trump, ABD’nin müdahalede bulunmaması durumunda İran’ın nükleer silah sahibi olabileceğini iddia ederek, bu ihtimalin bölge açısından ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

Trump ayrıca, İran ile ikinci tur görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini belirterek, diplomatik sürecin aktif şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.