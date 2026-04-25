Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Heyecan, 31. hafta maçlarıyla sürmeye devam ederken İzmir ekibi Göztepe, son derece kritik bir maça çıktı. Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri taraftarı önüne son haftalardaki kötü gidişata dur demek ve mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, Antalyaspor ise son haftalara girerken düşme hattından uzaklaşmak için Gürsel Aksel deplasmanına çıktı. Zorlu mücadelede gülen taraf İzmir ekibi Göztepe oldu. Göztepe, taraftarı önünde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sezonun en erken golü!

Maça hızlı başlayan Göztepe, golü de hızlı buldu. Maçın henüz 15. saniyesinde sahneye çıkan Göztepe'nin golcüsü Juan, takımını 1-0 öne geçirdi. Juan bu golle birlikte Trendyol Süper Lig'de sezonun en erken golünü de kaydetmiş oldu. Göztepe'nin ikinci golünü kaydeden isim ise golcü bek Arda Okan Kurtulan oldu. 22. dakikada sahneye çıkan Arda Okan Kurtulan, takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

İlk 11'ler!

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Taha, Bokele, Cherni, Musah Muhammed, Krastev, Antunes, Janderson, Juan

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Bahadır, Safuri, Erdoğan, Van de Streek, Ceesay, Storm, Giannetti, Doğukan, Saric

Göztepe nefes aldı!

Bu galibiyetle birlikte İzmir ekibi Göztepe, puanını 51 yaparak kendisine 6. sırada yer buldu. Antalyaspor ise 28 puanda kalarak, 15. sırada yer aldı.

