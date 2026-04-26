Son Mühür / Erkan Doğan- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde hastalara kullanılan bazı tıbbı malzemelerin hasta yakınlarına aldırıldığı öne sürüldü.

Son Mühür’e ulaşan bir hasta yakını, amcalarının tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde yeterli sonda torbası bulunmadığı belirtilerek, “Bir tane sonda torbası alıp gelin” dendi. Biz de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısındaki medikalcilerden tanesi 20 lira olan sondadan alıp, acil servisteki sağlık personellerine teslim ettik. Koskoca Ege Üniversitesi Hastanesinin bir sonda alacak bütçesi yok mu? Hastalara niye eziyet ettiriyorlar” dedi.

Hastane borç yükü altında mı ?

Daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı bölümlerde ‘bıçak parası’ alındığı yönünde şikayetleri Son Mühür gündeme taşırken, Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda bazı protez malzemelerinin ihalesi yapılmadığı gerekçesiyle hastaların mağdur olduğu gündeme gelmişti. Hastanenin borç yükü altında olduğu, bu yüzden tıbbı malzeme satan firmaların hastaneye malzeme verirken geri ödemelerin uzaması nedeniyle malzeme alımında sorun yaşandığı ifade edilmişti.