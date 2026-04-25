2018 ile 2022 yılları arasında kabinede görev yapan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni rotası belli oldu. Kamudan ayrıldıktan sonraki zorunlu bekleme süresini dolduran eski bakan, perakende sektörünün dev ismi BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi. Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi, BİM yönetim kurulu adaylığı ve genel kurulda alınacak kararlara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ESKİ BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN YENİ İŞİ NE OLDU?

Siyaset sahnesinden ayrıldıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş dünyasına hızlı bir dönüş yapıyor. Perakende devi BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Pakdemirli, şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olarak belirlendi. Kamudaki görevinin ardından özel sektöre geçiş için yasal olarak tamamlanması gereken üç yıllık bekleme süresini bitiren Pakdemirli'nin bu yeni adımı, ekonomi ve iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

BEKİR PAKDEMİRLİ BİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU MU, NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Adaylık süreci resmiyet kazanırken, gözler şimdi nihai kararın verileceği oylamaya çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Mart 2026 tarihinde verdiği onayın ardından, Pakdemirli'nin yeni görevi için son sözü şirket ortakları söyleyecek. 5 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek olan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında adaylıklar oylamaya sunulacak. Ortakların onay vermesi halinde Bekir Pakdemirli resmen BİM bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayacak.

BİM GENEL KURULUNDA BAŞKA KİMLER ADAY GÖSTERİLDİ?

5 Mayıs'ta gerçekleşecek kritik genel kurul toplantısında oylanacak tek isim Bekir Pakdemirli değil. BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Pakdemirli ile birlikte Karl-Heinz Holland da aday listesinde yer alıyor. SPK onayından geçen her iki ismin de genel kurulda ortakların onayına sunulmasıyla birlikte, perakende devinin yeni yönetim kadrosu da netleşmiş olacak.