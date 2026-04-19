Son Mühür - Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi ve olası müzakere süreci gündemdeki yerini koruyor. Donald Trump, ABC News’e yaptığı açıklamada, İran ile barış anlaşmasına ilişkin “Olacak” ifadelerini kullandı. Trump, “İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz...''

Donald Trump, Amerikan heyetinin Pakistan’a hareket ettiğini ve yarın akşam müzakereler için orada olacaklarını açıkladı. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, İran’ın teklifi reddetmesi halinde ülkedeki tüm enerji santralleri ve köprülerin ABD tarafından hedef alınacağını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası sürerken, İran Devrim Muhafızları, ABD’nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar boğazın kapalı kalacağını açıkladı. Devrim Muhafızları, ABD Donanması’nın İran gemilerine saldırması halinde “ağır bir darbe” alacağını belirtti. Ayrıca yapılan uyarılara uymayan gemilerin hedef alınacağı ifade edildi.

''Geçerliliği yok...''

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin kendi açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini belirterek, Donald Trump’ın açıklamalarının “geçerliliğinin olmadığını” savundu. Muhammed Bakır Galibaf ise Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını ifade ederken, taraflar arasında hâlâ bir “mesafe” bulunduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan'dan Trump tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Donald Trump’ın İran’ı nükleer haklarından mahrum bırakma yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Pezeşkiyan, “Trump, İran’ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ancak bunun hangi gerekçeye dayandığını açıklamıyor. O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?” ifadelerini kullandı.

Tankerleri geri çevirdiler

İranlı Haber Ajansı Tasnim, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki tankeri uyararak geri çevirdiğini duyurdu. Botsvana ve Angola bandıralı olduğu belirtilen gemilerin geçişi “izinsiz” olarak değerlendirilirken, yapılan uyarının ardından rotalarını değiştirdikleri aktarıldı.

Tasnim ayrıca, İran’ın kuzeybatısında aralarında iki yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu bazı kişilerin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Uyrukları açıklanmayan şüphelilerin, Starlink benzeri uydu ekipmanlarını ülkeye sokmakla suçlandığı ifade edildi.

''Kanunsuzca suç...''

İran Dışişleri Bakanlığı İsmail Bekayi, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran limanları ve sahillerine uyguladığı ablukayı ateşkes ihlali olarak nitelendirdi. Bekayi, X üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu ablukayı “kanunsuz” ve “suç” olarak değerlendirdi.