İzmir’in Aliağa ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Gemi söküm tesislerinde bir iş kazası meydana gelirken, bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Söküm çalışması sırasında gerçekleşti!

Kaza, Aliağa’daki gemi söküm sahasında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait alanda gerçekleşti. Öğle saatlerinde meydana gelen olayın, gelen bilgilere göre, söküm işlemleri esnasında büyük bir metal parçanın işçilerin bulunduğu alana düşmesiyle meydana geldiği öğrenildi. Bu esnada ise bir işçi ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

Bergama’dan gelip tesiste saha kesimcisi olarak çalıştığı öğrenilen 65 yaşındaki Galip Avcı'nın, üzerine düşen ağır metal parça nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda Avcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerden yoğun mücadele!

Olayın ardından bölgeye ekipler ulaşırken, güvenlik önlemleri alındı. Kazanın yaşandığı alanda ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Cenaze Adli Tıp’a götürüldü!

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

