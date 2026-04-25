SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Göztepe camiası, 8 yıl önce genç yaşta hayata veda eden tribün lideri Serkan Görmüş’ü unutmadı. Altındağ, Çamdibi ve Bornova bölgesinde sarı-kırmızı renklere olan tutkusu ve birleştirici kişiliğiyle tanınan Görmüş için düzenlenen geleneksel anma etkinliği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

1500 Kişilik Vefa Sofrası

"Altındağlı Göztepeliler" grubu tarafından organize edilen etkinlik, semtin kalbi sayılan Havuzlu Kahve önünde yapıldı. Henüz 36 yaşındayken yaşama veda eden Serkan Görmüş’ün ruhuna ithafen, yaklaşık 1500 kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Semt sakinlerinin ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği hayır sırasında dualar okunarak Görmüş’ün hatırası bir kez daha yad edildi.

Görmüş Ailesi Gözyaşlarını Tutamadı

Duygusal anların zirveye çıktığı anma törenine; Serkan Görmüş’ün babası Turgut Görmüş, annesi Hatice Görmüş ile kız kardeşleri İlknur Altun ve Nurdan Erkek de katıldı. Evlatlarının ve kardeşlerinin adının yıllar geçse de unutulmadığını gören aile üyeleri, Göztepe taraftarlarına gösterdikleri büyük vefa için teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu Gelenek Hiç Bitmeyecek"

Organizasyonu gerçekleştiren vefalı Göztepeli taraftarlar, Serkan Görmüş’ün yerinin doldurulamayacağını belirterek; "Serkan ağabeyimiz bizim için sadece bir tribün lideri değil, bir yol göstericiydi. Onun bıraktığı mirası ve kardeşlik ruhunu yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Bu hayrı her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz," mesajını verdiler. Altındağ sokaklarının sarı-kırmızıya büründüğü anma etkinliği, edilen duaların ardından sona erdi. Göztepe tribünleri, bu organizasyonla "semt kültürü" ve "taraftar vefası"nın en güzel örneklerinden birini tüm Türkiye’ye bir kez daha göstermiş oldu.