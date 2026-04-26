Sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan 31. haftada Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Şampiyonluk yarışının kaderini doğrudan belirleyecek olan bu dev derbi öncesi sarı-kırmızılı cephede en çok konuşulan isim Victor Osimhen oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat masasına yatan ve formasından uzak kalan golcü oyuncunun son durumu nihayet netleşti. Taraftarların arama motorlarında günlerdir sorguladığı "Osimhen sakatlığı geçti mi, derbide oynayacak mı?" soruları cevabını buldu. Osimhen'in sakatlık süreci, kaçırdığı kritik maçlar ve derbi kadrosundaki yerine dair tüm detaylar haberimizde.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI, KADRODA YER ALACAK MI?

Galatasaraylı taraftarların günlerdir heyecanla beklediği müjdeli haber teknik heyetten geldi. Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında talihsiz bir şekilde kolu kırılan ve başarılı bir ameliyat geçiren Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edildi. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan yıldız futbolcu, dev karşılaşmada koluna takılacak özel koruyucu bir aparatla sahada yer alacak. Nijeryalı golcü, şampiyonluk yolundaki bu kritik dönemeçte takımının en önemli hücum silahı olarak sahneye çıkacak.

VİCTOR OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRDI, SAHALARA NE ZAMAN DÖNDÜ?

Yıldız oyuncunun yokluğu, şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımda derinden hissedildi. Osimhen'in forma giyemediği zorlu süreçte Galatasaray, ligde oynadığı Trabzonspor mücadelesini kaybederken, Kocaelispor ile berabere kalarak kritik puan kayıpları yaşadı. Aslan, bu dönemde sadece Göztepe ve Gençlerbirliği lig maçlarından galibiyetle ayrıldı. Zorlu iyileşme sürecini atlatan yetenekli golcü, hafta içi mesaisinde oynanan ve Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybedilen Türkiye Kupası maçının son bölümlerinde oyuna girerek aylar sonra yeniden yeşil sahalara ayak bastı.