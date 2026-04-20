Son Mühür - Japonya’nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kyodo News’ın aktardığına göre Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido için 3 metreye ulaşabilecek tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunami alarmı yapıldı

Ulusal kuruluş NHK’nin aktardığına göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

Peş peşe uyarılar

Japonya’dan yapılan resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalganın gelebileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Ekipler teyakkuza geçti

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması çağrısında bulundu. Olası hasarın belirlenmesi için ekiplerin teyakkuza geçtiği bildirildi.