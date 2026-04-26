Son Mühür- Tarım alanlarının hobi bahçeleri adı altında havuzlu villara dönüşünü engellemek için 21 yıl önce çıkarılan yasanın ardından 2020'de çıkarılan torba yasanın da yetersiz kalması, iktidarı harekete geçirmişti.

4 Nisan'da Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin Remi Gazete'de yayımlanması ise yaklaşık 7 milyon insanı ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçelerinin geleceği konusunda yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme konusunda yeni bir çalışma yapılması konusunda talimat verdiği öğrenilirken, yasalara aykırı olan hobi bahçelerinin yıkımı konusunda İzmir'de ilk harekete geçen Buca Belediyesi oldu.

Buca'nın son yeşil alanları...



Buca'nın oksijen deposu Kaynaklar ve Belenbaşı mahallelerindeki kaçak yapılar konusunu masaya yatıran Buca Belediyesi Encümeni, 19 yapı hakkında yıkım ve para, 43 yapı hakkında da yıkım kararı verdi.

Aralarında Doğal İnci İşletme Koop., Belenbaşı Köyiçi Konut Yapı Koop., Center Yaşam Alanı İşletme Koop., Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifinin de bulunduğu kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden yıkım kararı verildi.

Yıkım kararı verilen yerle arasında yer alan Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi, hobi bahçelerini,

''Yeşilvadi Hobi Bahçeleri"

Buca Kaynaklar'da

400-500 m2 aralığında birbirinden bağımsız

181 adet hobi bahçesi sizleri bekliyor.. *Elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı hazır

*Çitle çevrilmiş, özel sürgü kapılı bahçeler

*Her bahçeye özel 2 araçlık otopark. *Yüzme havuzu, *Spor alanları, *Yürüyüş parkuru ve *Çocuk parkı bulunan "Yeşilvadi Hobi Bahçeleri" Sizlerle...'' sözleriyle dikkat çekici reklam kampanyalarıyla satışa sunmuştu.



Kimler hakkında, ne karar verildi?





Buca Belediyesi Encümeni'nin aldığı kararla ilgili şu duyuru yapıldı.



Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,

-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.

-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;

-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yararlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.

-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.

-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.