ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ambargonun ABD doğu saatiyle yarın 10.00’da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ambargonun uluslararası destekle uygulanacağını belirten Trump, bu adımın İran’ın petrol satışını ciddi şekilde kısıtlayacağını ve ekonomik açıdan etkili olacağını ifade etti.

İran’ın mevcut durumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayarak, bu konuda kararlı olduklarını dile getirdi.

Trump: “İran sözünü tutmadı”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere sürecine dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya, “Gelip gelmemeleri umurumda değil” yanıtını vererek sert bir tutum sergiledi. Trump, İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiklerini öne sürerek, Hürmüz Boğazı’nın açılması yönündeki sözlerin tutulmadığını savundu ve “Verdikleri sözleri yerine getirmediler” dedi.

İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan iki pilotunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Trump, pilotlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Trump’tan NATO’ya eleştiri: “Büyük hayal kırıklığı”

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun ABD’ye yeterli destek vermediğini savunarak ittifaka yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, “NATO’dan büyük hayal kırıklığı duyuyorum. Trilyonlarca dolar harcıyoruz ancak karşılığını göremiyoruz” ifadelerini kullanarak, bu durumun detaylı şekilde değerlendirileceğini söyledi.