Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun siyasi çizgisine yakın bir isim olarak öne çıkan Sanchez, seçim sürecine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde yalnızca cumhurbaşkanı ve yardımcısı değil, aynı zamanda 130 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 60 üyeli Senato’nun tamamı da belirlenecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre, 35 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşması beklenmiyor. Bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalması öngörülüyor. Sandıkların kapanmasının ardından başlayacak oy sayım sürecinin yavaş ilerlemesi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanması beklenirken, son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği Peru’da siyasi istikrarsızlık seçimin en belirleyici gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Peru seçimlerinde geniş pusula ve yoğun gözlem

Peru’da seçmenleri, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra ulusal ve bölgesel senatörler, milletvekilleri ile And Parlamentosu temsilcilerini kapsayan 5 farklı oylamanın yer aldığı kapsamlı bir pusula bekliyor. Adaylar arasında eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori, eski Lima Belediye Başkanı Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga ve komedyen Carlos Álvarez öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Seçim süreci, toplam 487 akredite gözlemci tarafından takip edilirken, Avrupa Birliği ve American States Organization gözlem heyetleri de sahada aktif rol alıyor.