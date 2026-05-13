Son Mühür- Tren yolcularının gözlükten şarj cihazına, bisikletten kavala kadar yüzlerce unutulan eşyası açık arttırma usulüyle satışa çıkıyor.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

''TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırma ihale usulüyle satışa sunacak.

Yolcu Tarifesi hükümleri doğrultusunda yürütülecek süreç kapsamında; YHT, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi trenlerde bulunan ve 2025 yılı sonuna kadar biriken eşyalar, belirlenen kategoriler altında değerlendirilecek'' hatırlatmasında bulunuldu.



Kayıp eşyalarla ilgili süreç...



''Trenlerde unutulan eşyalar son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit ediliyor; ayrıca yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor'' denilen açıklamada,

''Bulunan eşyalar; tarih, tren numarası, vagon numarası, koltuk numarası, eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışında kalan eşyaların ilgili mevzuat kapsamında bir yıl süreyle muhafaza ediliyor, bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaların açık artırma ihale usulüyle satışa çıkarılıyor.

Bu kapsamda; YHT, anahat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hattı ve Başakşehir-Halkalı kent içi trenlerinde bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde eski Ankara Garı bekleme salonunda açık artırma ihale usulüyle satışa sunulacak'' bilgisi paylaşıldı.



Satışa sunulacak eşyalar neler?

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet B.KOL SAATİ

1 Adet CASIO SAAT

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet B KOL SAATİ

1 Adet BOSS MARKA SAAT

2 ADET SAAT

1 Adet B KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet B KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

1 Adet KOL SAATİ

607 adet gözlük

293 adet şarj cihazı

45 adet şemsiye

58 adet kafa üstü kulaklık

51 adet poverbank

300 adet boş kulaklık kutusu

78 adet tekli kulaklık kutusu

169 adet dolu kulaklık kutusu

15 adet valiz

2 adet raket

1 adet kaval

5 adet fırın tepsisi

1 adet selfi demiri

1 adet çamaşır askılığı

1 adet tablo

2 adet borcam

4 adet tuval

1 adet 6 lı kase

2 adet oyuncak

2 adet çerez tabağı

1 adet vantilator

1 adet lattop çantası

3 adet cam şamdan

1 adet ahize

4 kutu kitap

1 adet hediyelik

1 adet termos

2 adet saç kurutma makinası

1 adet tencere

2 adet kase

1 adet hamak beşik

1 adet evcil hayvan puseti

2 adet hoparlor

1 adet bambu bardak

2 adet telsiz

3 adet kol saati

37 adet cüzdan

1 adet wifi

5 adet mause

3adet kalavye

1 adet köpek tasması

1 adet duvar saati

1 adet tost makinası

2 adet kask

6 adet şeker ölçüm aleti

1 adet tansiyon ölçüm aleti

1 adet işitme cihazı

1 adet demir baston

1 adet hesap makinası

3 adet tesbih

1 adet selfi çubuğu

1 adet eleltrik paneli

1 adet sigara tableti

1 adet makgap

51 adet suluk

25 adet kol saati

1 adet kaykay

1 adet ilkyardım çantası

1 adet elektrikli süpürge

1 adet çadır demiri

1 adet büyük şemsiye

1 adet bebek arabası

1 adet kantar

2 adet cam tabak

1 adet metal protez

1 adet ütü

1 adet hoporlör

1 adet elektrikli diş fırçası

1 Adet Baston

1 Adet Baston

1 Adet Halı

1 Adet Atkı

1 Adet Şemsiye

1 Çift Ayakkabı

1 Adet Yolcu Yastığı

1 Adet Baston

3 Adet Kitap

1 Adet Atkı

1 Adet Valiz

1 Adet Şemsiye

1 Adet Yürüteç

1 Adet Yolcu Yastığı

1 Adet POWERBANK ROMOSS

45 Adet Giyim Eşyası

12 Adet Mont

10 Adet Ayakkabı

12 adet Çanta

1 Adet Bavul

95 Adet El Tipi Termos

236 Adet Çeşitlik kulaklık (blueootlu)

72 Adet Çeşitli Cüzdan

53 Adet Çeşitli Saat

44 Adet Powerbank

85 Adet Muhtelif Anahtar (araba ve ev)

459 Çeşitli Güneş ve numaralı gözlük

105 Adet muhtelif kitap

248 Adet Muhtelif şarj cihazı

3 Adet flasbellek

24 Adet Şemsiye

1 Adet çocuk gitarı

1 Takım şişme yatak takımı

4 Adet Bıçak

1 Adet Resim çerçevesi

1 Adet Peluş Ayı

1 Adet Takım Elbise

1 Adet Top

2 Adet Hesap Makinası

15 Adet Çeşitli Mouse

1 Adet Evcil Hayvan Kafesi

4 Adet Kamera Ayağı

1 Adet Nargile Ayağı

1 Takma Ayak

3 Adet Pano Resim

15 Adet Şeker ölçme cihazı insulin iğnesi

3 Adet Çelik Tencere

2 Adet Kamera ve fotoğraf makinası

1 Adet Asus Laptop

1 Adet vestel Laptop

1 Adet Dron Takımı

1 Adet Büyük Bisiklet

6 Adet Bisiklet Kaskı

1 Adet Kuş Biblo

1 Adet Çalar Saat

4 Adet Saç düzleştirici

1 Adet elektirikli küçük süpürge

4 Adet bilgisayar şarjz kablosu

1 Adet telsiz şarz takımı

1 Adet siyah çanta içinde cihaz

1 Adet şilt tabak

1 Adet sıkma robot takımı

2 Adet ateş ölcüm cihazı

1 Adet tepsi Aynalı

1 Elektrikli kablosu (Top)

1 Adet Arabası

1Adet çekim kamera ayağı

1 Adet Tenis maket

1 Adet kay kay

1 Adet Tahta Ray

1 Adet Fusitsu Laptop

1 Adet SİYAH KOL ÇANTASI

1 Adet MAKYAJ ÇANTASI

1 Adet ADDAX SİYAH ÇANTA

1 Adet TOKALI SİYAH ÇANTA

1 Adet KİTAP

1 Adet TABA RENK SIRT ÇANTASI

1 Adet MAVİ SIRT ÇANTASI

1 Adet SU MATARASI TERMOS

1 Adet KIRMIZI MATARA

1 Adet ÇOK RENKLİ MATARA

1 Adet METAL TERMOS

1 Adet BEBEK SU MATARASI

1 Adet SU MATARASI TERMOS

1 Adet METAL TERMOS

1 Adet OYUNCAK PELUŞ KEDİ

1 Adet BASTON

1 Adet SARI ÇUVAL

6 Adet ŞEMSİYE

1 Adet M.CLAİRE POŞET

1 Adet VALİZ (65CM)

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet BÜYÜK ÇÖP POŞETİ

1 Adet SİYAH SIRT ÇANTASI

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet VALİZ KABİN BOY

1 Adet SİYAH BÜYÜK BOY VALİZ

1 Adet MANTAR PANALOUK

1 Adet LACİVERT VALİZ

1 Adet STORE PERDE

1 Adet SECCADE

1 Adet KADIN ŞAPKA

1 Adet ÇOÇUK ŞAPKASI

1 Adet NAMAZ KİTABI

1 Adet SIRT ÇANTASI

1 Adet POŞET

1 Adet ÇOÇUK HALISI

1 Adet ÇOCUK HALISI

1 Adet SIRT ÇANTASI

1 Adet SIRT ÇANTASI

1 Adet BEBEK BAKIM ÇANTASI

1 Adet MAKET

1 Adet BOT

1 Adet BOT

1 Adet BOT

1 Adet ÇOCUK SANDALET

1 Adet HALI SAHA AYAKKABI

1 Adet ÇOCUK SPOR AYAKKABI

1 Adet ÇOCUK SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet TOPUK AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet SPOR AYAKKABI

1 Adet ERKEK AYAKKABISI

1 Adet ÇOCUK OYUNCAK

1 Adet LAPTOP

1 Adet BEBEK ARABASI

BEBEK ARABASI

1 Adet BEBEK ARABASI

1 Adet PLAJ ŞAPKASI

1 Adet ÇOCUK PLAJ ŞAPKASI

1 Adet ÇOCUK PLAJ ŞAPKASI

1 Adet EL ÇANTASI

1 Adet EL ÇANTASI

1 Adet BEBEK BAKIM ÇANTASI

1 Adet EL ÇANTASI

1 Adet SIRT ÇANTASI

1 Adet SIRT ÇANTASI

1 Adet POŞET

1 Adet ÇOCUK OYUNCAK ÇANTASI

1 Adet DERİ CEKET

1 Adet TANSİYON ALETİ

1 Adet EL ÇANTASI

1 Adet SİYAH EL ÇANTASI

1 Adet KAMP SANDALYESİ

1 Adet YOLLUK

1 Adet SWEAT

1 Adet ŞAL

1 Adet ŞAL

1 Adet ŞAL

1 Adet ŞAL

1 Adet POŞET

1 Adet POŞET

1 Adet İLAÇ

1 Adet POŞET

1 Adet POŞET

1 Adet POŞET

1 Adet HIRKA

1 Adet ÇOCUK HIRKA

1 Adet ÇOCUK BATTANİYESİ

1 Adet KADIN ÇANTASI

1 Adet ŞİŞME YELEK

1 Adet TUNİK

1 Adet BLUZ

1 Adet TRİKO KAZAK

1 Adet CEKET

1 Adet HIRKA

1 Adet CEKET

1 Adet HIRKA

1 Adet KADIN HIRKA

1 Adet ÇOCUK YAĞMURLUK

1 Adet PARDESU

1 Adet CEKET

1 Adet KOT CEKET

1 Adet HIRKA

1 Adet SPOR ÇANTA

1 Adet SIRT ÇANTASI