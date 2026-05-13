Son Mühür- CHP'nin her koldan kuşatıldığını savunan Levent Gültekin, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları sonrası yaşanan sürecin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü anlamına gelen mutlak butlana hazırlık için olduğunu öne sürdü.

Özkan Yalım'ın itiraflarında Özgür Özel'e saat ve çanta aldığı, babasının alacağı araba için eksik olan parayı ben verdim dediği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığı yapan ve Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen Demirhan Gözaçan'a 1 milyon lira verdim dediğine işaret eden Levent Gültekin, Özgür Özel'in grup konuşmasında ''Saat Kıbrıs'tan alınmış çakma bir saatti, takmadım zaten'' diyerek bir anlamda itirafları kabul ettiğini vurguladı.

Mutlak butlana hazırlık...



Hem CHP'yi yıpratma hem de Özgür Özel'i kuşatma çabası olduğuna dikkat çeken Gültekin,

''Bern bunları CHP'yi mutlak butlana hazırlama çabası olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü için adım atılacaktı fakat toplumsal tepkiyi gördüler, CHP'deki direncin sağlamlığını fark ettiler, böyle bir ortamda verilecek bir mutlak butlan kararının yarardan çok zarar getireceğini hesap ettiler muhtemelen, şimdi mutlak butlan öncesi CHP'de kol kanat kırma operasyonu yapıyorlar.

Bu tür itiraflarla Özgür Özel olabildiğince itibarsızlaştırılacak, CHP içinde büyük bir utanç kaynağı ortamı yaratılıp, partiye çökmüşler, büyük bir yolsuzluk çetesine dönüşmüşler duygusu yaratılmak isteniyor'' hatırlatmasında bulundu.

Kılıçdaroğlu 'arınalım' mesajı verecekmiş...



''Barış Yarkadaş'a göre Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde 'Arınalım' mesajı vereceği bir açıklama yapacakmış'' diyen Levent Gültekin,

''Bütün bunları bir araya getirelim, bir ay önce mutlak butlan kararı verilmiş olsaydı Özgür Özel arkasında çok güçlü bir toplumsal destek bulacaktı. Şimdi ise dağılan bir parti, yolsuzluklarla birbirine düşmüş, itirafçı olmuş, her taraftan dökülen, Özgür Özel üzerinden çanta, araba, saat, makam arabası, poşet içinde para gibi tartışmalar, Türkiye bir haftadır bunları konuşuyor.

Bütün bunlar Özgür Özel'i köşeye sıkıştırmak ve bir mutlak butlan kararında direnemez hale getirme operasyonu olarak görüyorum bunları'' değerlendirmesinde bulundu.

