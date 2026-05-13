Komedyen Atalay Demirci, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik davada “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle İstanbul’da yakalandı. Firari durumda olduğu belirtilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, FETÖ davasında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Kartal’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Demirci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Temmuz'dan sonra da görüşmüş...

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkumiyet kararı verilen Atalay Demirci’nin dosyasına ilişkin istinaf incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından 2021 yılında tamamlandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Demirci’nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı mesajlar vermesine rağmen sonrasında da örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Kararda, Demirci’nin 1995 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladığı, bir yıl sonra görevinden ayrılarak sahne hayatına yöneldiği belirtildi. Daha sonra FETÖ’ye ait olduğu belirtilen Dünya Radyo’da program yaptığı ve örgütün etkinliklerinde sahne aldığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda ayrıca Demirci’nin, örgüt imamlarından “Vefa” kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile birlikte 2005 yılında Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği ve burada gösteri yaptığı bilgisine yer verildi. Demirci’nin daha sonra bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasını kazanarak tanındığı kaydedildi.

Kararda, kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunduğu belirtilen Demirci’nin, FETÖ kapsamında işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği ve örgütün üst düzey isimlerinden Cemil Koca ile 2011 yılında telefon görüşmesi yaptığı da ifade edildi.

Mahkeme, Demirci’nin örgütle bağlantısını darbe girişiminden sonra da sürdürdüğüne ilişkin değerlendirmesinde, firari isimlerden Hakan Şükür ve ABD’de yaşayan basketbolcu Enes Kanter ile yaptığı yazışmaların yanı sıra tanık ifadelerini de delil olarak gösterdi.