Son Mühür - 52 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı’ya, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlali” suçlamaları yöneltildi.

Neden tutuklandı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamalara dayanak olarak İsmail Arı’nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi. İddianamede, Arı’nın BirGün TV’de katıldığı programda Erdoğan ailesinin çeşitli vakıflardaki görevleri ve bu vakıflara aktarıldığı öne sürülen kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin “yanıltıcı bilgi” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımın da suçlama konusu yapıldığı kaydedildi.

İddianamede suçlama konusu yapılan paylaşımlar arasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu imam hatip lisesinin bulunduğu arazideki tarihi yapıların gözden çıkarıldığına ilişkin haber paylaşımı da yer aldı. Ayrıca hakim ve savcı atamalarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadeler ile İsmail Arı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda “Yunus Emre Vakfı’nda yolsuzluk” olarak bilinen dosyaya ilişkin sosyal medya paylaşımı da iddianamede suçlama kapsamında değerlendirildi.

Duruşma tarihi henüz belli değil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Arı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 285. maddesi kapsamında ise “gizliliğin ihlali” suçlarından ceza talebinde bulundu. İddianamede Arı’nın her iki suçlama için de ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tensip zaptının önümüzdeki günlerde açıklanması ve ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.