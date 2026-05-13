2025 yılında emeklilere Ramazan Bayramı için 57,3 milyar lira, Kurban Bayramı için ise 57,4 milyar lira olmak üzere toplam 115 milyar liralık ikramiye ödemesi gerçekleştirilmişti. 2026 yılında ise yaklaşık 17,7 milyon emekliye verilen Ramazan Bayramı ikramiyesiyle birlikte Kurban Bayramı ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlar yararlanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye ödemesi yapılacak.

İkramiye miktarı değişiyor

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde hak sahiplerine göre farklı oranlar uygulanıyor. Emekliler 4 bin liralık ikramiyenin tamamını alırken, dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranlarına göre ödeme yapılıyor. Buna göre eşinden maaş alanlara yüzde 75 oranında, çalışan ya da emekli olup eşten aylık alanlara yüzde 50 oranında, yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ikramiye ödeniyor. Bu kapsamda eşinden aylık alan bir kişi 3 bin lira, çalışan veya emekli olup eşten maaş alanlar 2 bin lira, yetim aylığı alanlar ise bin lira ikramiye alacak.

Birden fazla emekli aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesi ödemesi, en yüksek tutarlı maaşın bulunduğu dosya üzerinden yapılacak. Örneğin hem kendi emekli maaşını hem de vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir kişinin kendi emekli aylığı daha yüksekse, ikramiye ödemesi yalnızca bu maaş üzerinden gerçekleştirilecek.

Ödeme takvimi belli oldu

Emekli bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesapları üzerinden ödenecek. Emekli aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması planlanıyor.

Buna göre 4(a) SSK kapsamındaki emeklilerden maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olanlar, aylık ve ikramiyelerini kendi ödeme tarihlerinde alacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödemeler 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta yapılacak.

4(b) Bağ-Kur kapsamında maaş alanlardan ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs tarihlerinde maaş alanlara ise 22 Mayıs’ta emekli aylığı ve bayram ikramiyesi yatırılacak.

4(c) kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.