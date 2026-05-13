Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyon 340 bin ton yaş çay rekoltesiyle ilgili merakla beklenen alım fiyatını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 25.44 TL olan yaş çay alımı fiyatı bu yıl 35 TL olacak.

Kendisi de çiftçi olan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bakanlığın açıkladığı yaş çay alım fiyatından memnun olmayanların sesi oldu.

Maliyetinin altında bir fiyat...



''1 milyondan fazla insanın geçimini sağladığı yaş çayda, bir dekar üretimin toplam maliyetinin 75 bin TL’ye, 1 kilogram yaş çayın maliyetinin ise 41,66 TL’ye ulaştığı hesaplamalara göre taban fiyatın en az 46 TL olması beklenirken, iktidar 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına yalnızca 35 TL olarak belirledi'' diyen Sarıbal,

''Ne üreticinin feryadı duyuldu, ne Ziraat Odalarının uyarıları dikkate alındı. Tarlada sabahın köründe yağmurda, çamurda çalışanın emeği yine özel şirketler daha çok kazansın diye yok sayıldı'' hatırlatmasında bulundu.

Orhan Sarıbal,

''Maliyetinin altında fiyat verip üreticiyi borca, yoksulluğa mahkum etmek üreticiye ihanet değil de nedir?'' diye sordu.