Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraflarının ikinci perdesine yönelik sır perdesi iktidara yakın kalemlerin açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Yalım'ın beş saat süren ikinci ifadesinde, CHP heyeti olarak Doğu illerine yaptıkları bir ziyaret sırasında, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine viski aldırdığını ve otel odasında o dönem PM'de olan iki kadınla odaya girip kendisini dışarıda bıraktığını öne sürdüğüne yönelik itiraflarda bulunduğu dile getirildi.

Sosyal medya hesaplarında Veli Ağbaba'yla birlikte otel odasında olduğuna dair iddialara konu olan Avukat Gamze Pamuk,

Kendi rezilliğini örtmek için...



''Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!'' ifadesiyle iddialara çok sert tepki gösterdi.

''Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir'' diyen Pamuk,

''İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım.

Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım'' vurgusunda bulundu.

Ben böyle ölmem...



''Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır'' ifadelerine yer veren Gamze Pamuk,

''Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!'' mesajı verdi.

