Karşıyaka Spor Kulübü, camiayı yakından ilgilendiren önemli bir sürece giriyor. Yarın saat 18.00’de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapılacak olan olağan mali genel kurul, kulübün mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koyacak.

Toplantıda kulübün bir yıllık gelir-gider dengesi ve güncel borç miktarı üyelere açıklanırken, yönetimin idari ve mali açıdan ibra edilmesi süreci işleyecek. Ayrıca kulübün önümüzdeki sezon için planladığı taslak bütçe de genel kurulun oylamasına sunulacak.

Sponsorluk belirsizliğinde kritik viraj

Nisan ayında yeterli aday çıkmaması sebebiyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulun 11 Haziran’da gerçekleştirileceği kulüpte, tüm dikkatler Başkan Aygün Cicibaş’ın yarınki toplantıda gerçekleştireceği konuşmaya çevrilmiş durumda.

Başkan Cicibaş’ın özellikle uzun süredir gündemde olan sponsorluk konusuyla ilgili somut detaylar vermesi bekleniyor.

Süper Lig’de mücadele eden basketbol takımına son iki dönemdir sağladığı büyük mali destekle öne çıkan Mesut Sancak ile bayram öncesinde bir araya gelen Cicibaş’ın, bu görüşmeden çıkan sonuçları camiayla paylaşacağı konuşuluyor.

Başkanlık koltuğuna aday yok

Diğer yandan, yeşil-kırmızılı kulüpte seçim süreci hareketliliği sürüyor. Şu an için başkanlık koltuğuna adaylığını resmen açıklayan bir isim henüz çıkmadı.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında daha önce ceza alan Başkan Aygün Cicibaş'ın, hukuki süreçteki gelişmelere rağmen 11 Haziran’daki seçimlerde aday olmayacağı konuşuluyor. Kulüp çevrelerinde ise Cicibaş’ın bu kararının kesin olduğu ifade ediliyor.

Transfer yasağının kalkması için borçların ödenmesi gerekiyor

Yeni sezon öncesinde hem futbol hem de basketbol alanlarında ciddi bir borç yüküyle boğuşan kulübü zorlu bir yaz dönemi bekliyor.

Futbol takımında eski oyunculara olan borçlar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından getirilen transfer yasağının kaldırılması için 20 milyon TL’lik bir ödeme yapılması gerekiyor. Geçen sezonki kadroya dair 17 milyon TL civarında ödenmesi gereken bir başka borç yükü daha bulunuyor.

Borcun 105 milyon TL olduğu tahmin ediliyor

Yalnızca futbol değil, basketbol takımı da benzer sorunlarla karşı karşıya. Eski yabancı oyuncuların alacakları nedeniyle FIBA'da kesinleşmiş bir cezası bulunan Karşıyaka’nın, transfer yapabilmek için bu sorunu çözmesi gerekiyor.

FIBA ile yürütülecek görüşmelerde borcun kapatılması ya da taksitlendirilmesi planlanıyor. Bu tutarın ise yaklaşık 105 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra Basketbol Federasyonu’na 10 milyon TL, Kadınlar 1’inci Ligi’ndeki voleybol takımına ise 12 milyon TL borcu bulunan kulüp; vergi, SGK ve personel alacakları gibi kalemlerle beraber ağır bir mali tabloyu yarınki genel kurulda üyelerle paylaşacak.