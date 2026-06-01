Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi haziran ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Yıldız Ünsal yönetiminde yapıldı. Rönesans Holding bünyesindeki Hilltown Karşıyaka AVM’ye ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği, mahkeme kararı sonrası yeniden meclis gündemine getirildi. Daha önceki meclis birleşimlerinde reddedilen plan değişikliği isteği, mahkemenin iptal kararının ardından yeniden meclis gündemine sunuldu.

Komisyonlardan oy birliğiyle geldi

Söz konusu alanla ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 16 Ocak 2026 tarihli kararıyla İzmir 2. İdare Mahkemesi kararını kaldırmıştı. Mahkeme, Karşıyaka Belediye Meclisi’nin 7 Mayıs 2024 tarihli ve plan değişikliği talebinin reddine ilişkin kararını iptal etmiş; Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilinin 17 Nisan 2026 tarihli başvurusu kapsamında hazırlanan yeni düzenleme yeniden gündeme taşımıştı. Talepte, yürürlükteki imar planındaki kullanım kararları ve yapılaşma koşulları korunurken, yalnızca yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. İlçedeki tapuda Şemikler olarak görülen Yalı Mahallesi’nde 26024 ada 1 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İmar ve Hukuk komisyonlarına sevk edildi. Komisyonların hazırladığı ortak raporda, mahkeme kararına atıf yapılarak plan değişikliği talebinin oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Komisyonlardan geçen önerge, yeniden meclis gündeminde görüşüldü.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.