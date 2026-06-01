SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca Belediyesine yönelik yapılan operasyonda mevcut ve eski belediye başkanları, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor. Gizlilik kararı verilen soruşturmada şüphelilerin henüz ifadesi başlanmadığı, ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Cuma sabahı Adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Gizlilik Kararı

Operasyonun geniş çaplı yapısı ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla, soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla gizlilik kararı getirildi. Bu kararla birlikte, şüpheli avukatlarının dosya içeriği, teknik takip dökümleri ve dijital inceleme raporlarına erişimi kısıtlanmış oldu. Savcılığın, yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözebilmek adına bu adımı attığı belirtiliyor.

4 Günlük Gözaltı

Soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının fazlalığı, ifadelerin uzun sürmesi, dijital materyallerin incelenme süresi göz önünde bulundurularak emniyete ek gözaltı süresi verildi. Edinilen bilgilere göre, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu şüphelilerin 4 gün boyunca gözaltında tutulabileceği öğrenildi. Şüphelilerin Cuma sabahı Adliyeye çıkarılması bekleniyor.