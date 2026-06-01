Google Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın resmi sponsoru oldu. Bir yıl sürecek bu stratejik ortaklıkta amaç, Gemini'ın çok modlu yapay zeka yeteneklerini kullanarak taraftarlık deneyimini tümüyle dijitalleştirmek ve farklı bir boyuta taşımak olarak açıklandı.

Google Gemini sponsorluğu neleri kapsıyor?

Anlaşma, milli takımlar ile dünyanın dört bir yanındaki taraftar kitlesi arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Ortaklığın merkezinde, yapay zeka yardımıyla sürükleyici içerikler üretmek ve taraftarlara destekledikleri futbolcularla etkileşime geçecekleri yeni yollar sunmak yer alıyor. Google, Türkiye Futbol Federasyonu ile bir yıl boyunca gücünü Gemini'dan alan taraftar odaklı dijital aktivasyonlar hayata geçireceğini belirtti. Bu hamle, yapay zekanın spor pazarlamasında giderek daha görünür bir rol üstlendiğinin de işareti.

Taraftarlar Gemini ile neler yapabilecek?

Futbolseverler bu kapsamda Gemini ile kendilerine özel destek görselleri tasarlayabilecek. Aynı zamanda takımları için özgün marşlar ve sloganlar oluşturarak coşkularını dijital ortamda yansıtabilecekler. Adeta yeşil sahada futbolcuların yanındaymış gibi bir destek hissi yaratmak da bu araçlarla mümkün hale gelecek. Karmaşık futbol kurallarını öğrenmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini yorumlamak da Gemini üzerinden mümkün olacak. Böylece kullanıcılar keyifli futbol sohbetleri için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanabilecek.

Google ortaklık hakkında ne dedi?

Google Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı bu işbirliği sayesinde milli takımları desteklemekten heyecan ve gurur duyduğunu ifade etti. Şirket, Gemini'ın üretken yeteneklerini ülkenin köklü futbol kültürüyle buluşturduğunu vurguladı. Milli takımlar sahada mücadele ederken taraftarların da kendi marşlarını besteleyip görsellerini tasarlayarak yaratıcılıklarıyla bu sürece eşlik edeceği aktarıldı. Anlaşmanın özellikle Dünya Kupası heyecanının yükseldiği bir döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor.