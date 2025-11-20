Son Mühür - Trabzonspor’un birçok oyuncusu milli maçlarda ülkelerini temsil etti. Bordo-mavili futbolcuların performansları özellikle süreleri ve sahadaki katkılarıyla teknik heyet için önemli bir veri oluşturdu. A Milli Takım’a çağrılan Mustafa Eskihellaç, İspanya ile oynanan hazırlık maçında 78. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna girdi. Sol bek pozisyonunda görev alan Eskihellaç, kısa sürede etkili bir oyun sergilerken, 89. dakikada Fermin Lopez’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Zubkov, İzlanda maçında parladı
Trabzonspor’un Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, milli arada iki maçta sahadaydı. Fransa karşısında 75. dakikada oyuna giren Zubkov, takımının 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada skor katkısı yapamadı. İzlanda maçına 11’de başlayan oyuncu, 83. dakikada attığı golle galibiyette önemli rol oynadı ve 87. dakikada yerine bir takım arkadaşını aldı.
Onana'nın çabası yetmedi
Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana, Kamerun’un milli arada oynadığı tek maçta görev aldı. Demokratik Kongo karşılaşması 90 dakikası golsüz tamamlanırken, 90+1. dakikada yenen gole engel olamayan Onana’nın performansı Kamerun’un puan almasına yetmedi. Mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.
Pina, 90 dakika sahada kaldı
Trabzonspor’un genç sağ beki Wagner Pina, milli arada Yeşil Burun Adaları formasıyla iki maça dahil oldu. İran ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Pina, bir sarı kart gördü. Maç, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanınca penaltılara taşındı ve İran, Yeşil Burun Adaları’nı 5-4 yenmeyi başardı. Milli takımının ikinci mücadelesi olan Mısır karşılaşmasında ise Pina yedek kulübesinde kaldı ve süre alamadı.
Oulai, beğeni topladı
Trabzonspor’un 19 yaşındaki yeteneği Christ Inao Oulai, milli arada Fildişi Sahilleri formasıyla iki maçta sahaya çıktı. Suudi Arabistan karşılaşmasında yedek başlayan Oulai, 62’nci dakikada oyuna girdi. Umman maçında ise teknik heyetin tercihiyle ilk 11’de sahaya çıkan genç oyuncu, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı. İkinci milli maçında ilk kez 11’de görev alan Oulai, sergilediği performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.
Milli gururumuz Cihan Çanak
Türkiye U21 Milli Takımı’na davet edilen Cihan Çanak, milli arada iki maçta da 90’ar dakika forma giydi. Ukrayna U21 karşılaşmasında 37’nci dakikada sarı kart gören genç oyuncu, Litvanya U21 mücadelesinde ise 76’ncı dakikada yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Çanak, her iki karşılaşmada sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti.