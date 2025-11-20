Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana, Kamerun’un milli arada oynadığı tek maçta görev aldı. Demokratik Kongo karşılaşması 90 dakikası golsüz tamamlanırken, 90+1. dakikada yenen gole engel olamayan Onana’nın performansı Kamerun’un puan almasına yetmedi. Mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.

Trabzonspor’un genç sağ beki Wagner Pina, milli arada Yeşil Burun Adaları formasıyla iki maça dahil oldu. İran ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Pina, bir sarı kart gördü. Maç, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanınca penaltılara taşındı ve İran, Yeşil Burun Adaları’nı 5-4 yenmeyi başardı. Milli takımının ikinci mücadelesi olan Mısır karşılaşmasında ise Pina yedek kulübesinde kaldı ve süre alamadı.

Oulai, beğeni topladı