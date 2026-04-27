SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karşıyaka Spor Kulübü, futbol altyapısında başlattığı büyük dönüşümün meyvelerini vermeye başladı. Tayfun Yungul başkanlığındaki altyapı yönetimiyle disiplinli ve vizyoner bir yapıya kavuşan yeşil-kırmızılılar, Antalya’da düzenlenen uluslararası nitelikteki Xcup Turnuvası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasını İzmir’e getirdi.

FİNALDE SÜPER LİG DEVİNE GEÇİT YOK

Antalya’nın ev sahipliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvada Karşıyaka U12 takımı, sergilediği futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Grup aşamalarından itibaren disiplinli oyunuyla dikkat çeken gelecek için umut veren küçük Kaf-Kaf’lar, finalde Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazanan yeşil-kırmızılı minikler, Türkiye’nin en iyi altyapılarından birine sahip olan rakibini geçerek kürsünün zirvesine çıktı.

ANTALYA SOKAKLARINDA "KAF-SİN-KAF" SESLERİ

Bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşayan Karşıyakalı genç kramponlar, kupayı havaya kaldırdıktan sonra Antalya’yı tezahüratlarla inletti. Takımın kazandığı bu başarı, sadece sportif bir sonuç değil, Karşıyaka camiası için büyük bir moral kaynağı oldu. Altyapı Başkanı Tayfun Yungul’un "Önce insan, sonra sporcu, en son futbolcu" felsefesiyle şekillenen bu jenerasyon, saha içindeki centilmenlikleriyle de takdir topladı.

ALTYAPI YATIRIMLARI MEYVE VERİYOR

Karşıyaka’da son dönemde altyapıya yönelik hamleler dikkat çekiyor. Özellikle:

Tesisleşme Atağı: Mavişehir’de yapılması planlanan 100 dönümlük yeni altyapı tesisi projesiyle, gençlerin dünya standartlarında eğitim alması hedefleniyor.

-Sloganlı Disiplin: Tayfun Yungul’un tüm antrenman malzemelerine yazdırdığı disiplin odaklı sloganlar ve "devam zorunluluğu" kuralı, oyuncuların aidiyet duygusunu ve profesyonelliğini artırdı.

-Geleceğin Yıldızları: U12 kategorisinde elde edilen bu zafer, kulübün gelecekte dış transfer yerine kendi yetiştirdiği oyuncularla sahada olma hedefinin ilk somut adımı olarak görülüyor.

Karşıyaka altyapısı, sadece İzmir’de değil Türkiye genelinde ses getirmeye başladı. Trabzonspor gibi güçlü rakibi yenerek kupayı İzmir'e getiren yeşil-kırmızı başarılı sporcular taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandılar. Şimdi tüm camia, bu çocukların profesyonel takıma kadar yükseleceği günü heyecanla bekliyor.