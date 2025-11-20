Son Mühür - Victor Osimhen, Nijerya’nın Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmasının ardından hızla İstanbul’a dönerek hemen MR tetkikinden geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, MR sonuçlarını dün sabah saatlerinde duyurdu.

Galatasaray'dan açıklama:

“Futbolcumuz Victor Osimhen’in yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”

Gençlerbirliği maçında oynamayacak

Nijeryalı yıldız, aynı sakatlığı 8 Aralık 2024’te yaşamıştı; 16 Aralık’taki Trabzonspor maçında 75. dakikada oyuna girmiş, 22 Aralık’taki Kayserispor karşılaşmasında ise ilk 11’de sahaya çıkarak 2 gol kaydetmişti. Gelen bilgilere göre Osimhen, cumartesi günü G.Birliği maçında forma giyemeyecek, 25 Kasım’daki St. Gilloise karşılaşmasının kadrosunda yer alacak ve 1 Aralık’taki F.Bahçe derbisinde sahada olacak. İstanbul’a döndüğünde “Ağrın var mı?” sorusuna “Ciddi değil” yanıtını veren yıldız oyuncu, bu ifadeleriyle de umutları artırdı.