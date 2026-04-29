Göztepe’de sağ bek mevkisinde görev yapan Arda Okan Kurtulan, son haftalardaki performansıyla takımına umut veriyor.

Sakatlıklar nedeniyle sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve yedek kulübesinde kalan 23 yaşındaki futbolcu yeniden eski formuna kavuştu.

Sezon gol sayısını yükseltti

Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de şans bulan Arda, 2-0'lık galibiyette filelerle topu buluşturarak takımına önemli bir katkı sağladı. Bu golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkaran Arda, hücum hattındaki birçok oyuncuyu geride bırakmayı başardı.

Henüz golle tanışmayan var

Arda’nın performansı Göztepe’nin forvet ve 10 numara mevkilerindeki gol kısırlığını da göstermiş oldu. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Sabra ve ara transferde kadroya dahil olan Jeferson 1’er gol atarken, Luiz henüz golle tanışamadı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Olaitan ise Beşiktaş’a transfer olmadan önce sadece 2 gol kaydedebildi. Diğer ofansif orta sahalardan Antunes 1 gol atarken, Krastev gol sevinci yaşayamadı.

Avrupa virajında gözler Trabzonspor deplasmanında

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine forvet olarak başlayan Arda Okan Kurtulan, sağ bek mevkiine geçmesine rağmen golcü kimliğini korumayı başardı. Takımın Avrupa yolundaki kritik mücadelesinde Trabzonspor deplasmanında da önemli bir koz olması bekleniyor.

