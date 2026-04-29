Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Kritik ve zorlu mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Son haftalardaki kötü gidişat, geçen hafta alınan Antalyaspor galibiyetiyle son bulmuştu. Göztepe, Trabzonspor karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarına Urla'da devam ediyor.

Urla'da tempolu antrenman!

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Urla'da devam etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Göztepe, antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla start verdi. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular tarafından taktiksel oyun oynanırken, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirildi.

