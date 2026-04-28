Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kritik ve zorlu mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Son haftalardaki kötü gidişata, geçen hafta almış olduğu Antalyaspor galibiyetiyle son veren Göztepe, Trabzonspor karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarına start verdi.

Urla'da yoğun tempo!

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Urla'da start verdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına başlayan Göztepe, idmana ısınma çalışmasıyla start verdi. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaparken, ikinci bölümde ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışması gerçekleştirildi.

Göztepe'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takımımız, ikinci bölümde ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışması gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

