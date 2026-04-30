Son Mühür - Göztepe, Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle son haftalara girerken, sahadaki performansının yanı sıra oyuncularına gelen transfer teklifleriyle de gündemde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yükselişe geçen önemli isimleri, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Brezilyalı hücum oyuncusu Juan’a yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Oyuncunun performansı, özellikle Avrupa ekiplerinin radarına girmesinde belirleyici oldu.

Avrupalı takımların radarında

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC ve AS Monaco’nun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenilirken, Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz 05’in de oyuncu için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Bu sezon gol ve asist katkısıyla dikkat çeken Juan, Göztepe’nin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline gelmiş durumda.

Portekiz takımı Sporting devrede

Öte yandan sağ bekteki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan da Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Portekiz’in köklü ekiplerinden Sporting CP’nin genç oyuncu için Göztepe ile temasa geçtiği ve transfer şartlarını sorduğu ifade ediliyor. Arda’nın gelişime açık yapısı ve fiziksel özellikleri, Avrupa ekiplerinin ilgisini artıran başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Dennis'in talipleri artıyor

Takımın bir diğer öne çıkan ismi Anthony Dennis cephesinde de hareketli günler yaşanıyor. Alman temsilcisi Werder Bremen’in oyuncu için girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Süper Lig’den Beşiktaş JK’ın da transferde ısrarcı olduğu dile getiriliyor.

Orta sahadaki enerjisi ve iki yönlü oyunuyla öne çıkan Dennis’in yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor. Göztepe yönetiminin ise Avrupa hedefi doğrultusunda mevcut kadro iskeletini korumayı öncelik olarak gördüğü, ancak gelecek cazip teklifleri de değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor. İzmir temsilcisinde sezonun tamamlanmasının ardından yoğun bir transfer süreci yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.