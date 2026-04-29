Osman Günden / Son Mühür - Süper Lig’de Konyaspor karşısında 2-1’lik mağlubiyet alarak ikincilik şansını değerlendiremeyen Trabzonspor ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe SK’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı, sakat ve hasta oyuncuların iyileşerek kadroya dönmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Avrupa kupaları hedefini sürdüren İzmir temsilcisi, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor.

Eksikler dönüyor, kadro güçleniyor

Kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton ile orta sahada görev yapan Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi’nin yanı sıra, sakatlığını atlatan sağ bek Ogün’ün de teknik direktörün görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında sahaya çıkması bekleniyor. Sezonu kapatan sol bek İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncusu bulunmayan Göz-Göz, son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 6’ncı sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir virajda bulunan Göztepe, bu süreçte maksimum puan hedefliyor.