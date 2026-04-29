İzmir’in sarı-kırmızılı temsilcisi Göztepe, bu sezon Süper Lig’de sanki' geçit vermeyen ekip modunu' açtı. Ligin bitimine çok az kalmışken, Göz-Göz’ün kalesini resmen kapattığını söylemek yanlış olmaz.

Defans hattı değil, çelikten bir duvar!

Trendyol Süper Lig’de 31 hafta biterken, Göztepe’nin en başarılı gücü forvetleri de değil orta sahası da değil. İzmir ekibi tamamen savunmasıyla büyüdü. Çıktığı 31 maçın 16’sında gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu oranla ligde fark yaratıyor. Yani şöyle düşünün; Göztepe sahaya çıktığı her iki maçtan birinde rakiplerine "bugün gol yok" demiş. Hücumda bazen akasklıklar yaşasalar da, savunmadaki bu disiplin onları Avrupa potasına kadar taşıdı.

Devleri bile arkasında bıraktı

En can alıcı noktası ise şu: Göztepe bu alanda sadece başarılı değil, aynı zamanda rakipsiz! En yakın takipçileri olan Başakşehir ve Galatasaray 12’şer maçta kalelerini gole kapatabilmiş durumda. Matematiksel olarak bakarsak; Göztepe kalan 3 maçında kalesinde gol yağmuru görse, rakipleri de hiç gol yemese bile sarı-kırmızılıların zirvedeki yeri değişmiyor. Fenerbahçe ise 10 maçla bu listenin dördüncü sırasında kalmış durumda. İzmir ekibi, savunma başarısında dev bütçeli takımlara çoktan farkı attı bile.

Hem kazandırdı hem geçit vermedi

Göztepe’nin bu savunmaya kapanma başarısı yalnızca puan toplamakla kalmadı, birçok zaferin parçası oldu. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa gibi zorlu rakiplerine karşı hem kazandılar hem de kalelerinde tek bir gol bile görmediler. Hatta işlerin iyi gitmediği, gol atamadıkları Kayserispor ve Fenerbahçe gibi maçlarda bile savunma öyle bir direndi ki, sahadan en azından bir puanla ayrılmayı bildiler.