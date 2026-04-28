İzmir temsilcisi Göztepe’de gözler Cumartesi günü deplasmanda oynanacak kritik Trabzonspor maçına çevrildi. Şampiyonluk yarışında havlu atan Trabzonspor karşısında Avrupa bileti için ter dökecek sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Takımdaki ceza, sakatlık ve hastalık bulutları sonunda dağıldı ve eksikler neredeyse hiç kalmadı.

As kadro geri dönüyor

Antalyaspor maçında cezaları nedeniyle takımı yalnız bırakan Heliton, Dennis ve Miroshi’nin cezaları bitti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, bu üçlüyü Trabzon’da doğrudan ilk 11’e çekmesi bekleniyor. Sadece cezalılar değil Göztepe'nin başında kara bulutlardan biri olan sakatlığı can sıkan sağ bek Ogün’den de iyi haber geldi. Tamamen iyileşen ve idmanlara başlayan Ogün, hocasından şans bulması halinde sahadaki yerini alabilecek.

Kadroda taşlar yerinden oynuyor

Eksiklerin dönmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta zorunluluktan forma giyen isimlerin yeniden kulübeye çekilmesi gündemde. Savunmada Taha, orta sahada ise Krastev ve Mohemmed büyük ihtimalle maça kenarda başlayacak. Ayrıca gribal enfeksiyonu atlatan Efkan ve gol yollarının etkili ismi Guilherme Luiz’in de tedavileri bitti. Takımda sezonu kapatan İsmail Köybaşı dışında ciddi bir eksik kalmadı.

Bu maçın telafisi yok

Ligde son 3 haftalık sürece girilirken 51 puanla 6. sırada yer alan Göz-Göz için bu maçın telafisi yok. Rakip Trabzonspor 65 puanla 3. sırada olsa da Konyaspor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

