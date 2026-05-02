İzmir’in Bergama ilçesinde önemli bir adıma imza atıldı. UNESCO Dünya Mirası statüsündeki alanın korunması ve sürdürülebilir turizm hedeflerinin artırılması amacıyla “Ziyaretçi Yönetim Planı” projesi için resmi süreç resmen başlatılmış oldu. Projenin 6 ay içinde sonlanması hedefleniyor.

Stratejik planlama süreci!

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı için yeni bir çalışma daha hayata geçirilmiş oldu.

Alan Başkanlığı tarafından yürütülen koruma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, ziyaretçi yoğunluğunu daha etkin kontrol etmek ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir plan hayata geçirilecek.

İZKA destekli proje!

Proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği çerçevesinde gerçekleştirilecek. “Bergama Dünya Miras Alanı Ziyaretçi Yönetim Planı Hazırlanması” kapsamında teknik destek hizmet alımı ile ilgili sözleşme, yüklenici firma İkarya Danışmanlık A.Ş. ile imzalanarak hayata geçirildi.

6 aylık çalışma takvimi!

Şehir plancısı Serdar Nizamoğlu'nun liderliğindeki ekip tarafından hayata geçirilecek planın 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde; ziyaretçi hareketlerinin analizi, veri toplama ve raporlama süreçleri, paydaşlarla iletişim ve koordinasyon ve katılımcı toplantıların düzenlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek.

Alan başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek!

Tüm çalışmalar, Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk ile Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Yüksel Altuğ koordinasyonunda yapılacak.

“Geleceğini birlikte şekillendireceğiz”

Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, projenin önemine dikkat çekti. Ataberk, sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etti.

