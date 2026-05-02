CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu ile dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu. Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığını öne sürmüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, "Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir’den geçenlerin dikkatine! Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak! Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum:

- Balçova-Gaziemir: 33 TL

- Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

- Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

- Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 51 km. 2025 yılında İzmir Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 141 Milyon 298 Bin adet!2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İzmir Çevre Yolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;

- Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 4 Milyar 326 Milyon Lira olacak!

- 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 108 Milyar Lira!

- Güncel kurla en az 2 Milyar 402 Milyon Dolar!

Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!" ifadelerini kullanmıştı.

İnan'dan Yavuzyılmaz'a yanıt!

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın İzmir Çevre Yolu ile ilgili bu iddiasına, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt gecikmedi. İnan bu iddialara, "Müthiş iddia değil müthiş yalan!" ifadelerini kullandı.