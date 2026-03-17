Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Ramazan ayının sektör açısından beklenen hareketliliği getirmediğini söyledi. Kılıç, özellikle artan katı atık bedelleri, su ücretleri ve vergi yükünün esnafı ciddi şekilde zorladığını dile getirdi.

Doğan Kılıç: Ramazan bereketi malum artık yok

Piyasaların gergin ve insanların alım gücünün ciddi anlamda düşük olduğunu belirten İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, eski ramazanlarının esnaf açısından daha parlak geçtiğini hatırlatarak, “Piyasalar gergin ve dargın insanların alım gücü düşük, ramazanda çok yüzümüz gülmedi açıkçası bunu söylemek gerekiyor. Ramazan bereketi malum artık yok. Eskiden iftar hazırlıkları olurdu, yoğunluk olurdu, akşam olduğunda mekanlar ful çekerdi, dolardı artık maalesef öyle bir durum yok, esnaf olarak tam istediğimiz randımanı alamadık.” diye konuştu.

“Bayram tatilinin kısa olması bizim açımızdan iyi oldu”

Öte yandan, düşük alım gücü dışında başta vergiler ve KDV’ler olmak üzere katı atık bedelleri ile su bedellerinin de esnafı ciddi anlamda zorladığını belirten Başkan Kılıç, çok keyifli olmadıklarını ancak şükrettiklerini aktararak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bir tarafta ekonomi var, bir tarafta savaş var her türlü sıkıntının olduğu bir çemberin içindeyiz. İnşallah esnafın yüzü güler, yoksa öbür türlü piyasaları istediğimiz gibi geçmedi, Ramazan’dan önce de bu süreç böyleydi. Vergiler ve KDV’ler bizi özellikle çok zorluyor, katı atık bedelleri yüksek, su bedelleri yüksek, çok keyifli değiliz ancak buna da şükür diyoruz. Bayram tatilinin kısa olması bizim açımızdan iyi oldu, 10 gün olsaydı daha da zor olacaktık.”