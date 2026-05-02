İzmir’in Buca ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay meydana gelmişti. Sokakta uyuyan yaşlı bir adama yönelik şiddet uygulanmış ve o ana ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. İddialar çerçevesinde, sokakta uyuyan yaşlı bir kişinin yanına F.E. ve Ç.Y. isimli iki şahıs geldi. Şahıslar, önce yaşlı adamla alay etti, ardından yüzüne tekme attılar.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından harekete geçildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan F.E. ve Ç.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18’den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Şüpheliler; kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlarından cezaevine gönderildiler.