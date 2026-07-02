Son Mühür- İzmir’de yapı ve inşaat malzemeleri alanında üretim yapan şirketlerde mali kriz artarak devam ediyor. Son olarak ise İzmir'in Torbalı İlçesinde faaliyet gösteren banyo ve jakuzi üreticisi Aktiv- Akril Akrilik Mamülleri Limited Şirketi ile şirket ortağı A.S. mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda yasal belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ederek firmanın talebini kabul etti.

Mahkeme Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Aktiv- Akril Akrilik Mamülleri Banyo Jakuzi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ortağı A.S. hakkında 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi. Sürecin ve konkordatonun başarıyla ulaşıp ulaşmayacağının yakından incelenmesi amacıyla, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

İlk duruşma Eylül ayında

Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde üretimini sürdüren şirketin davasında ilk duruşma tarihi belli oldu. Davanın duruşması 24 Eylül 2026 günü saat 11:45'te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda yapılacak.