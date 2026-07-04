İzmir’in Torbalı ilçesi akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmayla sarsıldı. İki grup arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin ateşlenmesiyle adeta bir savaş alanına döndü. Olayda 2’si silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

İlçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasındaki sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle yerini fiziki kavgaya bıraktı. Silahların çekildiği o anlarda N.C. ve R.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Çatışmanın ortasında kalan M.C. ise aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı o anların ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hızla Torbalı Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Hastaneden alınan ilk bilgiler yüreklere su serpti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Tedavileri sürüyor.

Olayın ardından geniş çaplı bir tahkikat başlatan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın perde arkasını aralamakta gecikmedi. İlk incelemelere göre namluların çekilmesine neden olan durum taraflar arasındaki bir alacak verecek meselesi.

Firari zanlılar her yerde aranıyor

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.K., D.K. ve A.K.’nin kimliklerini belirledi. Şüpheliler olay yerinden kaçmayı başardı. Emniyet güçleri, eşkalleri belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için ilçenin giriş çıkışları dahil birçok noktada eş zamanlı operasyonlar yürütüyor. Sokaktaki güvenlik kameraları da inceleme altında.

