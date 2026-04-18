Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'in Torbalı ilçesinde yapımı devam eden gasilhane ve hizmet binasına ilişkin son durumu paylaştı.

Cumartesi mesaisi kapsamında inşaat alanında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Daire Başkanı Elitaş, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Projenin ilçedeki mezarlıklar hizmetlerinin daha modern, düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

"Mayıs sonunda hizmete alacağız"

Mayıs ayı sonunda hizmete alınması hedeflenen gasilhane ve hizmet binasının, vatandaşlara sağlıklı ve nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını kaydedildi. Daire Başkanı Elitaş açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde mezarlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Daire Başkanı Elitaş’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Cumartesi mesaisinde yapımı devam eden Torbalı Gasilhane inşaatında incelemeler yaptık. Mayıs ayı sonunda hizmete alacağımız Gasilhane ve hizmet binamız Torbalı ilçemize hayırlı olsun."