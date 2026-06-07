Yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin köklü gıda firmalarından biri olan Frigo-Pak, artan maliyetler ve iklim krizinin tarım üzerindeki etkileri sebebiyle üretim stratejisinde önemli değişikliklerle gündeme geldi. Şirket, İzmir’de kiraladığı sahalarda yürüttüğü enginar üretimini durdurma kararı aldı. Ayrıca, Tire ve Torbalı’da şeftali ve erik yatırımlarına da hız verildi.

İklim krizi ve artan maliyetler!

Fripp ve Sunpride markalarıyla üretim gerçekleştiren, bunun yanı sıra beş kıtada yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan şirket, son yıllarda yaşanan olağanüstü iklim koşullarının üretim süreçlerini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; üretim maliyetlerindeki yükseliş, iş gücü temininde yaşanan zorluklar, tedarik zincirindeki sorunlar ve ürün verimliliğinde gündeme gelen düşüşlerin karar sürecinde etkili olduğu belirtildi.

Sözleşmeli üretim modeline geçiliyor!

Frigo-Pak, yaklaşık 1.300 dekarlık üretim sahasında yürütmekte olduğu kalp ve çanak enginar üretiminde bu sezonun noktalanmasının ardından, kiralık araziler üzerinden doğrudan üretim faaliyetlerini bitirmiş olacak.

Şirket, yeni dönemde tamamen üretimden çekilmeyeceklerini ancak modeli değiştireceklerini ifade etti. Buna göre enginar üretimi, sözleşmeli çiftçiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Dev meyve yatırımı!

Frigo-Pak, İzmir’in Tire ve Torbalı ilçelerinde uzun vadeli yeni yatırımlar için hazırlıklarını da tamamlamış oldu. Şirketin 20 yıllığına kiraladığı Torbalı’daki yaklaşık 850 bin metrekarelik ve Tire’deki yaklaşık 950 bin metrekarelik arazilerde altyapı çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Toplamda yaklaşık 1 milyon 800 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yatırımlar çerçevesinde şeftali, kayısı ve erik üretimi hedefleniyor.

Şeftali fidanları toprakla buluştu!

Şirketin açıklamasında, üretim sahalarına yaklaşık 95 bin adet lisanslı sarı şeftali fidanının dikildiği ifade edildi. Endüstriyel üretime uygun olarak planlanan yatırımın, önümüzdeki yıllarda kapasitesini artırması hedefleniyor.

Kayısı yerine mürdüm erik!

Frigo-Pak, kayısı plantasyonu için ayrılan bazı alanlarda ekonomik verimlilik ve mevcut piyasa şartlarını dikkate alarak mürdüm eriği üretimine yönelmiş oldu.

Bu kapsamda yaklaşık 20 bin adet mürdüm erik fidanının dikildiği belirtildi.