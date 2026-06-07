Son günlerde birçok sosyal medya platformunda "Sansar Salvo" fırtınası esiyor. Asıl adı Ekincan Arslan olan ünlü rapçi hakkında ortaya atılan "hayatını kaybetti" şeklindeki paylaşımlar, müzik dünyasında soğuk rüzgarlar estirdi. Hayranları gerçeği öğrenmek için arama motorlarına akın ederken, konu saatler içinde Türkiye gündeminin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu. Peki ama milyonlarca kişiyi telaşlandıran Sansar Salvo ölüm haberleri doğru mu, sanatçının sağlık durumu nasıl ve bu iddiaların kaynağı ne?

SANSAR SALVO ÖLDÜ MÜ, NEDEN GÜNDEM OLDU?

Rap dünyasının başarılı ve bilinen isimlerinden Sansar Salvo hakkında yayılan ölüm iddiaları, sosyal medyayı adeta karıştırdı. "Sansar Salvo hayatını kaybetti" şeklindeki teyitsiz paylaşımlar bir anda viral oldu ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Özellikle hayranları arasında büyük bir panik yaratan bu asılsız fırtına, ünlü ismin adını en çok arananlar listesine taşıdı. Herkes nefesini tutup sanatçının ailesinden veya yakın çevresinden gelecek o kritik açıklamayı bekledi.

SANSAR SALVO'NUN MENAJERİ TANER KARTAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

İnternette oluşan büyük bilgi kirliliği ve artan endişeler üzerine beklenen resmi açıklama sonunda geldi. Ünlü rapçinin menajeri Taner Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara son noktayı koydu. Kartal, ortaya atılan ölüm iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Kartal yaptığı paylaşımda, "Asılsız haberlere itibar etmeyin" diyerek yayılan söylentilerin koca bir yalandan ibaret olduğunu açıkça belirtti.

EKİNCAN ARSLAN (SANSAR SALVO) SAĞLIK DURUMU NASIL?

Menajer Taner Kartal'ın yaptığı net açıklama ile Sansar Salvo'nun hayatta olduğu kesinleşti. Sanatçının ailesinden ya da resmi makamlardan sağlık durumuna dair herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Sosyal medyada sadece dikkat çekmek uğruna yayılan bu tarz yalan haberlerin ne kadar büyük bir bilgi kirliliği yarattığı da bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililer ve sanatçının yakın çevresi, sevenlerini kaynağı belli olmayan gönderilere inanmamaları konusunda uyardı.