Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yaşayan binlerce seçmen, belde statüsüne yeniden kavuşan bölgeleri için heyecanla oylarını kullandı. Gümüşhane'nin Tekke, Nevşehir'in Mustafapaşa beldeleri ile Tokat'ın Kuşçu, Bağtaşı, Çevrecik ve Yolüstü beldelerinde kıyasıya geçen seçim yarışının ardından sandıklar açıldı ve oylar büyük bir titizlikle sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 beldede seçimi önde tamamlarken, Gümüşhane'de ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayı sandıktan zaferle çıktı. Peki, oylama sonrası ortaya çıkan net tablo ne oldu, en çok oyu hangi adaylar aldı? Tokat belde seçim sonuçları, ara seçimleri hangi parti kazandı, beldelerde son durum ne sorularının tüm detayları haberimizde.

GÜMÜŞHANE TEKKE BELDESİ SEÇİM SONUÇLARI: TEKKE BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler sandıklara çevrildi. Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların heyecanla takip ettiği sayım sonucunda, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran rakiplerini geride bırakarak belediye başkanı seçildi. Seçim sonrası beldede büyük bir coşku yaşandı. Kazanan aday Kemalettin Demirkıran, yarışta kendisine rakip olan akrabası CHP adayı Barış Demirkıran ile bir araya geldi. İkilinin zorlu seçim yarışı sonrası birbirine sarılarak verdikleri dostluk mesajı güne damga vurdu.

TOKAT ARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKAT'TA HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILDI?

Ara seçimlerin en hareketli geçtiği il olan Tokat'ta tam 4 beldede sandık kuruldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 682 seçmenin tercihini yaptığı seçimlerde, AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 belediye başkanlığı kazandı. Beldelere göre ortaya çıkan tablo şu şekilde şekillendi:

Yeşilyurt Kuşçu Beldesi: İki sandıkta kullanılan oyların sayılmasıyla MHP adayı 373 oy alarak ipi göğüsledi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) adayını geride bıraktı.

Almus Bağtaşı Beldesi: AK Parti bu beldede açık ara farkla kazandı. Sayılan dört sandık sonucunda AK Parti 722 oy alırken, en yakın rakibi CHP sadece 19 oyda kaldı.

Reşadiye Çevrecik Beldesi: En çekişmeli geçen bölgelerden biri oldu. Yedi sandıktan çıkan sonuçlara göre CHP 877 oy alarak, 803 oy alan AK Parti adayını geride bıraktı ve seçimi kazandı.

Reşadiye Yolüstü Beldesi: AK Parti'nin adayı Mustafa Altın rüzgarı esti. Yedi sandığın sayımı sonucunda AK Parti 911 oy alarak belediye başkanlığını garantiledi. Anahtar Parti ise 208 oyda kaldı.

NEVŞEHİR MUSTAFAPAŞA SEÇİMİNİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

Nevşehir'in turistik ilçesi Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçmen iradesini sandığa yansıttı. Sayılan oyların ve kesin olmayan sonuçların ardından AK Parti adayı Mustafa Özer, rakiplerini aşarak Mustafapaşa'nın yeni belediye başkanı unvanını aldı.

AK PARTİ'DEN 6 BELDE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte ilk resmi değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir tablo paylaşan Yavuz, AK Parti'nin aday çıkardığı 5 beldenin 4'ünü kazandığını duyurdu. Yavuz, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde destekledikleri Cumhur İttifakı/MHP adayının kazandığını, Çevrecik beldesinde ise seçimi kaybetmelerine rağmen oylarını 5 kat artırıp yüzde 48 seviyesine taşıdıklarını vurguladı. Yavuz, sandıktan çıkan tablonun milletin teveccühünü açıkça gösterdiğini belirterek seçmenlere teşekkür etti.