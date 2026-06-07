Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri birlikte yönetme vizyonuyla "Yurttaş Meclisleri" projesini 30 ilçenin tamamında uygulamaya koyuluyor.

Artık İzmirliler yalnızca şikayetlerini dile getirmekle kalmayacak. Su yönetiminden ulaşıma, tarımdan enerji projelerine kadar şehrin geleceğini bizzat şekillendirecek masalarda yerlerini alacak.

"Ben yaptım oldu" anlayışı yerine, yerel halkın söz sahibi olduğu, şeffaf bir katılımcı demokrasi modeli planlanıyor.

İlk duraklar Menderes, Seferihisar ve Torbalı

Haziran ayı itibarıyla başlayacak olan bu büyük buluşmaların ilk halkası Seferihisar, Menderes ve Torbalı ilçelerinde olacak. İlk toplantı 8 Haziran’da başlıyor.

Toplantı takvimi ve mekanları ise şu şekilde planlandı:

Menderes: Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi (8 Haziran: 10.00-14.00, 9 ve 11 Haziran: 13.30-16.30)

Seferihisar: Seferihisar Belediyesi Meclis Salonu

Torbalı: Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi

İlçe ilçe takvim belli oldu

Yaz ayları boyunca sürecek olan bu yoğun maraton, kentin dört bir yanındaki yurttaşlara ulaşmayı hedefliyor. Takvimin geri kalanı ise şu şekilde:

Haziran sonu: Selçuk, Tire, Bayındır (22-25 Haziran)

Temmuz başı: Beydağ, Kiraz, Ödemiş (6-9 Temmuz)

Temmuz sonu: Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe (20-23 Temmuz)

Ağustos başı: Konak, Karabağlar, Gaziemir (3-6 Ağustos)

Ağustos ortası: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı (17-20 Ağustos)

Eylül başı: Bornova, Buca, Kemalpaşa (31 Ağustos - 3 Eylül)

Eylül ortası: Çeşme, Karaburun, Urla (14-17 Eylül)

Eylül sonu/Ekim başı: Aliağa, Foça, Menemen (28 Eylül - 1 Ekim)

Final: Bergama, Kınık, Dikili (12-15 Ekim)