Uzman ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde yüzeyde seramik ve kiremit kalıntılarına rastlanan alan, daha önce koruma bölgesi olarak belirlenmişti. Yapılan yeni tespitlerle birlikte mevcut sit alanı dışında kalan bazı araziler de koruma kapsamına dahil edilerek sınırlar yeniden düzenlendi. Alınan karar kapsamında özellikle Eğerci Mahallesi’nde bulunan 189 ve 1103 numaralı parsellerin tapu kayıtlarında güncelleme yapılacak. Söz konusu taşınmazlardaki eski şerhler kaldırılarak yerine “3. derece arkeolojik sit alanıdır” ibaresi eklenecek.

Koruma süreci başlatıldı

Bölgeyle ilgili koruma amaçlı imar planlarının kısa süre içinde hazırlanmasına karar verildi. Planlama çalışmaları tamamlanıncaya kadar ise üç yıl süreyle geçiş dönemi koruma hükümleri uygulanacak. Bu süreç boyunca alanda gerçekleştirilecek her türlü yapılaşma, fiziki müdahale ve inşai faaliyet için Koruma Kurulu’ndan özel izin alınması gerekecek.

Resmi Gazete'de konuyla ilgili alınan karar şu ifadelerle yer aldı:

''İzmir İli, Torbalı İlçesi, Eğerci, Şehitler ve Arslanlar Mahallelerinde, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2006 tarih ve 2441 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanı ile çevresinde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen irdeleme çalışmaları sonucunda mevcut sit alanları dışındaki taşınmazların yüzeyinde tespit edilen seramik ve kiremit parçalarının bulunduğu alanların 2863 sayılı Yasa'nın 7. maddesi hükümleri gereğince, karar eki paftada sınırları işaretlenen ve koordinatları belirtilen haliyle "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillenmesine, tescil/sit fişinin uygun olduğuna, ilgili Tapu Müdürlüğünce İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2006 tarih ve 2441 sayılı kararı ile belirlenen, Kurulumuzun 23.10.2025 tarih ve 20374 sayılı kararı ile korunma alanı statüsünün devamına karar verilen Eğerci Mahallesi, 189 parsel ve 1103 parsellerin bu kararımızla 3. derece arkeolojik sit alanına dahil edilmiş olması nedeniyle tapu kaydındaki "koruma alanı sınırları içerisinde kalmaktadır." şerhinin kaldırılmasına, kararımız eki paftada gösterilen sit sınırları içindeki parsellerin tapu kayıtlarına "3. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin işlenerek belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 2863 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereğince söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, bu süreçte, 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla, karar eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının uygun olduğuna karar verildi.''