Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hamleye imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından, 39 ildeki 554 taşınmazı satışa konuldu.

En değerlisi Dikili'de!

İzmir'de Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Torbalı, Kemalpaşa, Gaziemir ve Bergama'da 34 farklı kamu taşınmazı vitrine konulurken, İzmir Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan tercihli turizm alanı dikkat çekti. 285 milyon 500 bin TL'lik muhammen bedeliyle İzmir'de satışa konulan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedele sahip olan taşınmaz, 9 bin 500 metrekarelik alana sahip.

Dikili'deki taşınmazın yanı sıra; Çeşme Musalla Mahallesi'nde 121 milyon TL'lik muhammen bedeliyle kısmen turizm tesis alanı göze çarpıyor. Menderes Görece'de ise toplamda 150 milyon 500 bin TL'lik muhammen bedeliyle iki adet depolama alanı göze çarpıyor.

17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek!

Toplamda 1.2 milyar TL'lik gelir hedeflenirken, satışların ise 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.